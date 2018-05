Maanteemuuseum alustab muuseumiööl suvehooaega

Alates kella 18-st tähistab maanteemuuseum koos teiste muuseumidega muuseumiÖÖd, mille tänavune teema on "Öös on pidu". Varbusel toimub pidu silla all ja silla peal, muuseumi teedel ja toasoppides.

Varbuse postijaama näitusekeldris on külalistele vaadata näitus "Peata kanana liiklemise keerises: 80 aastat liiklust, liiklusohte ja teavitustööd". "80 aastat tagasi toimunud liiklusnädalate ajal liikusid suuremate linnade tänavatel nii peata kanadeks kostümeeritud balletiartistid kui ka autod ning hobuvankrid, mida juhtisid üleelusuuruses viinapudeleid. See oli kui šokikampaania," selgitas maanteemuuseumi teadur Andres Seene.

