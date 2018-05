Kontserdituur löökpillimängijaga tähendab ikka seda, et päev algab ja lõpeb marimba lahtivõtmise ja kokkupanemisega. Õhtuks jõudsime maalilisse Esna mõisa, et supelda allikas, jalutada mööda kitsast metsateed kabelisse, kuulata linnulaulu ja ühiselt õhtustada.

Kui väga me ka poleks soovinud mõisapargis lõõmava päikese all kohvi juua ja kooki süüa, pidime jätkama reisi kevadpealinna suunas. Türi Ühisgümnaasiumis tervitas meid muusikaõpetaja Ulvi Tamm, kes esmalt otsis kooli pealt üles tugevad poisid marimba vedamiseks. Gümnasistide entusiasm ei ole võrreldav hommiku kohatud koolilastega, ent ealistele iseärasustele vaatamata tekkis pärast kontserti põnev küsimuste ja vastuse voor kuulajate ja muusikute vahel.

Mööda käänulisi ja päikselisi teid jõudsime Tallinnast Tammsaare sünnivalda, kus ootas meid lahke koolipere imekaunis mõisakoolis. Albu Põhikooli raamatukokku oli kaetud laud aurava kohvi ja Napoleoni koogiga. Siiski – kohvile ja koogile eelneb sel tuuril alati vähemalt saja viiekümne kilose marimba transport mööda treppe ja Taneli osaval juhendamisel pilli ülespanek. Albu kooli saal on kui loodud seesugusteks kammerkontsertideks! Ja millised õpilased! "See oli küll imelik," teatas noor kuulaja esireast pärast Kristini esitatud flöödipala "Suur rongisõit". Nõnda õhinas publikule on ainult rõõm esineda. Pole ka ime – Albu Põhikoolis töötavad õpetajad Kaja ja Pille, kes õpetavad lastele pille, mida nad vaid õppida soovivad. Olgu selleks karmoška, kannel, klaver, trummid või ukulele. Lõpuloona kõlas Taneli kokku pandud popurrii tuttavate melioodiatega filmidest "Harry Potter", "Indiana Jones" , "Star Wars" ja "Superman". Selle järgnesid lõppematu ovatsioon ja usin autogrammijaht.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel