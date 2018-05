Suri "Supermani" näitleja Margot Kidder

Kidder sai ülemaailmse tuntuse 1970ndatel ja 1980ndatel aastatel, kui mängis Christopher Reeve'i kõrval "Supermani" filmides Lois Lane'i, vahendas BBC.

Pole veel teada, mis oli 69-aastase naise surma põhjus.

Kidder mängis "Supermani" esimeses filmis, mis ilmus 1978. aastal. Lisaks selle järjefilmides ja õudusklassikasse kuuluvates linateostes "Black Christmas" ning "The Amityville Horror".

Kanadas sündinud näitleja sai Ameerika kodakondsuse 2005. aastal ja hakkas näitlemise kõrvalt tegelema poliitikaga ning naiste õiguste eest võitlema. 2011. aastal arreteeriti ta Valge Maja ees toimunud protestil osalemise tõttu. Protestil võideldi naftajuhtme Keystone XL ehitamise vastu.

Kidder on avalikult rääkinud oma vaimse tervise probleemidest ning bipolaarsest häirest. 1996. aastal kadus naine mitmeks päevaks teadmata.

Kidderile on järelhüüdeid kirjutanud mitmed näitlejad ja filmimaailma tegijad, kellega ta koostööd tegi. Näitlejanna Teri Hatcher, kes mängis 1990ndatel aastatel samuti Lois Lane'i teleseriaalis "Lois & Clark: The New Adventures of Superman", ütles, et oli privileeg astuda Kidderi kingadesse.

It is a privilege to have shared the same role of Lois Lane with this wonderful actress. She led the way brilliantly. My heart goes out to her family and friends. #MargotKidder #Superman pic.twitter.com/chm0H07POs