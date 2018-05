Lars Von Trieri uue filmi esilinastuselt lahkus üle saja inimese

2011. aastal sai Lars Von Trier Cannes'i filmifestivalil keelu, kui ta tegi oma filmi "Melanhoolia" pressikonverentsil natside teemalise nalja. Sel aastal tema persona non grata staatus aga tühistati ning film "The House That Jack Built" osaleb festivalil väljaspool võistlusprogrammi.

Film räägib loo Matt Dilloni kehastatud mõrvarist, kes kägistab ja piinab oma ohvreid, kes on enamuses naised. Film on äärmiselt verine ning visuaalne - suur hulk vaatajaid lahkus saalist stseeni ajal, kui peategelane tulistas jahipüssiga lapsi.

"The House That Jack Built" esilinastuselt lahkus üle saja inimese ning saalist kostusid vastikushüüded, vahendas Variety . Seansi lõppedes oli saal pooltühi, kuid sellele vaatama sai Lars von Trier pika aplausi ning järelejäänud publiku tunnustuse.

14. mail esilinastus Cannes'i filmifestivalil skandaalse režissööri Lars von Trieri värske linalugu "The House That Jack Built", mis on tema esimene film Cannes'is pärast seitsmeaastast keeldu. Vaatajates tekitas film aga küllalt vastakaid arvamusi.

