Kui enamik fotod karudest on tehtud sööda pealt ehk kohtades, kus karud on harjunud käima, siis Jõepera sõnul on Mikk Matsi võidufotol "Karupere" just vastupidi. "See on juhuslik kohtumine, fotograaf luuras, ootas, kõndis ette, arvestas tuult ja püüdis välja mõelda trajektoori, kuhu karu võiks minna."

Jarek Jõepera arvates ei ole töötlemine loodusfotode puhul täielikult keelatud. "Kõik aparaadid teevad erineva pildi, seega raske on öelda, mis on päris tõde," ütles ta ja lisas, et töötlemine on lubatud mõistlikkuse piires. "Kui sul on sensoril tolmutera ja sa selle ära võtad või natukene kontrasti muuta, küll aga kui see fototöötlus on üle võlli läinud, siis selle jätavad žüriiliikmed kõrvale."