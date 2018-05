Video: Birgit Sarrap esitas Eurovisiooni võidulugu eesti keeles

Birgit Sarrap kinnitas "Ringvaates", et kui ta vaatas Eurovisiooni finaali ja kuulis Netta lugu "Toy", siis ta lootis, et see lugu ei võidaks ning ta ei peaks seda esitama. "Aga küllap oli mul sellist väljakutset vaja," sõnas ta ja nentis, et algul see lugu talle üldse ei meeldinud.

"Huvitavaid asju selles loos ju on, aga kogu see komplekt ei toiminud, aga nüüd, kui ma olen pidanud seda palju kordi kuulama ja ka oma versiooni tegema, siis tegelikult on seal palju hetki, mis teevad sellest lõbusa laulu," mainis ta ja lisas, et ta küll ei mõista hästi, kuidas lugu "Toy" võitleb naiste õiguste eest. "Laulusõnadest see välja ei tule, sealt ei tule üldse midagi välja, pigem on see kättemaks meesterahvale, aga eks igaüks loeb oma sõnumi sealt ise välja."

Neid häälitsusi, mida Netta Eurovisiooni laval tegi, Birgit täielikult jäljendada ei suuda. "Me võtsime lisaks bändikaaslastele kaasa ka minu hea sõbranna Carine Jessica Kostla, kes on kaasaegse improvisatsiooni magistri lõpetanud ja kes aitab nende häälitsustega."

Vaatamata sellele, et "Ringvaate" soovil pidi Birgit Sarrap Iisraeli võistlusloo selgeks õppima, ei hakkata seda enda sõnul siiski kontsertidel esitama. "Aga kes teab, äkki nalja pärast."

Eestikeelsed sõnad:

Vaata mind, on ju loodud nii kauniks mind!

Kama kaks, kui te seast mõni taunis mind!

Tule, kutt, jäta jutt, targaks teen su,

pam-pampa-huu, tarampampa-huu!

Hei, mu mänge sa mõista ei või,

mu karumõmm araks nüüd lõi,

ja Barbied sind tõrjuvad: ei! Hei! Hei! Hei!

Hei! Koos laevu me täita ei saa.

Pikachuga üksi jään ma.

Ja nagu i-Pod näid tropp sa!

Kuula, naine, ära unusta, et

oled jumalik, mees rääkigu tõtt:

Baka-bakum, bak-bak bakumbai

Baka-bakum, bak-bak bakumbai

Ei elus ma

su leluks saa!

Sind murran realt, nüüd vaata pealt, kuis

tantsin nukuga,

saateks MadaBaka biit.

Mängust prii!

A-a-a-Ani lo buba!

Kas siis, poiss, nüüd ei mängi koos me!

A-a-a-ani lo buba!

Kas siis, poiss, koos… Kõik!

Kulului, kulului! Ah, pulmakell lööb ees.

Kulului, kulului! Saabub rahamees.

Sinu papist ma ei hooli, kallis!

Pam-pam-pa-huu, taram-pam-pa-huu!

Kuula, naine, ära unusta, et

oled jumalik, mees rääkigu tõtt:

Baka-bakum, bak-bak bakumbai

Baka-bakum, bak-bak bakumbai

Ei elus ma

su leluks saa!

Sind murran realt,

nüüd vaata pealt, kuis

tantsin nukuga,

saateks MadaBaka biit.

Kas, kas siis, poiss, nüüd mängime koos me?

Oo ei!

Ei elus ma

su leluks saa!

Sind murran realt, nüüd vaata pealt, kuis

tantsin nukuga,

saateks MadaBaka biit.

Mängust prii!

Vaata mind, on ju loodud nii kauniks mind!

Kama kaks, kui te seast mõni taunis mind!

Mängust prii!

Mängust prii!

Mängust prii!

Mängust prii!