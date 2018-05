Maikuus hakkab Tallinnas kruiisihooaeg. Kui tuhanded laevareisijad kasutavad võimalust, et linnaga tutvuda, avanes ERR Menul võimalus samal ajal vaadata, milline on elu kruiisilaeval Norwegian Breakaway.

Sel aastal oodatakse Tallinna sadamas kruiisilaevade külastusi kokku 341, mis peaks tooma Tallinna üle 565 000 kruiisireisija. Selle hooaja pikim kruiisilaev on MSC Preziosa, mis on 333,3 meetrit pikk, palju ei jää maha ka Norwegian Breakaway, mille pikkuseks on 325,64 meetrit. Tallinnas on see sel hooajal suuruselt kuues kruiisilaev.

Norwegian Breakaway toob Tallinna ligi 4000 reisijat ning seda tänavu veel umbes kolmel korral. Lisaks on laevas 1700 meeskonnaliiget 70 eri rahvusest. Kõik need inimesed on paigutatud tervelt 16 tekile.

Varem Bahamal ja Kariibi mere saartel sõitnud kruiisilaev on Euroopas esimest aastat. Läänemere kruiisi vastu on huvi aga suur ning külalisi on nii Lõuna-Euroopast Prantsusmaalt ja Hispaaniast kui ka USA-st, Brasiiliast ja Aasiast.

Norwegian Breakaway kapten Dan Svensson on rootslane, kellel on oma mälestus parvlaev Estoniaga. Nimelt oli mees 1994. aastal ühel kaubalaeval, kui oli torm, mis Estonia põhja viis. Kapteni sõnul oli see üks tugevamaid torme merel, mida tema mäletab.

Tallinna peab Svensson üheks kõige mugavamaks sadamaks, kus kruiisilaevadele on ruumi ning sadamasse saab otse sisse sõita. Üheks tõmbenumbriks peab mees kindlasti Tallinna vanalinna, mis siia turiste üha rohkem juurde toob. Laev peatub veel Kopenhaagenis, Wiesbadenis, Peteris, Helsingis ja Stockholmis.

Norwegian Breakaway aastaringne kodusadam on New York. Laeva ehitust alustati 2011. aastal ning laev valmis 2013. aastal, olles siis maailma üheksas kõige suurem kruiisilaev. Norwegian Breakawayle valis nime rahvas, väljaande USA Today küsitluses käidi välja 230 000 ettepanekut.

Laeva kere kujundas üks kuulsaimaid elavaid kunstnikke Peter Max. Maxi olulisusest Ameerika kultuuris saab aimu kasvõi sellega, et mees on olnud viie Super Bowli ametlik kunstnik. President Ronald Reagan palus omal ajal Maxi aga Valgesse Majja ühe installatsiooni autoriks.

Tallinna sadamal on sel aastal kaks suurt päeva, 2. juuli ja 12. juuli, mil Tallinnas peatub korraga kuus kruiisilaeva ning linna saabub ligi 11 000 kruiisituristi. Erinevaid kruiisilaevasid, mis Tallinnas tänavu peatuvad, on kokku 74. Üle 300-meetriseid laevasid üheksa, väikeseid, kuni sajameetriseid laevasid aga

viis.