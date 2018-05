BBC saatejuht: Elina Nechayeva pulmakleit saab olema tõeline pettumus

Vahetult enne võistlust teatas Elina Lissabonis ajakirjanikele, et on kihlatud oma kallima David Pärnametsaga. Norton tõdes laupäevase finaalvõistluse ajal, et pärast laval nähtud kleiti on Elinal ennast raske üle trumbata, vahendas Independent.

"Tema pulmakleit saab olema tõeline pettumus pärast seda etteastet, kas pole?" küsis Norton.

Nechayeva kandis Eurovisiooni laval hiiglaslikku seelikut, millele projektoriga erinevaid kujundeid peale kuvati.

Küprose etteaste puhul vapustasid Nortonit lavashows kasutatud leegid. "Vau, me peame aplodeerima tulekindla juukselaki kasutamisele. See on tõeliselt uhke kraam," kommenteeris ta Eleni Foureira etteastet.

Leedu esindaja Ieva Zasimauskaite etteastet vaadates tõdes BBC saatejuht: "See on võta abikaasa tööle kaasa päev." Lauljatari etteaste lõpus ilmus lavale tema korvpallurist elukaaslane.

"Mõned inimesed armastavad seda laulu. Ma ei ole neist küll ühtegi kohanud, aga nii on mulle räägitud," naljatas Norton Bulgaaria ugu "Bones" kuulates.

Hispaania tekitas sel aastal palju kõneainet, sest noored lauljad Amaia ja Alfred jätsid otsad lahti teemal, kas nad on paar või mitte. Norton teatas pärast etteastet: "Andke neile kuu."