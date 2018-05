Janice ja Amiran avaldasid ühise loo "Sober"

Laul räägib, kuidas ühel hetkel tekib täielik selgus selle kohta, kuidas oma eluga edasi minna. Kuidas kaaslasega uusi piire ületada ja võtta elu nii nagu see on.

Nii Janice kui ka Amiran on oma lauludega osalenud Eesti Laulu poolfinaalides. Janice 2015. aastal koos Demiega, looga "Kuum" ja Amiran 2017. aastal projektiga Almost Natural, palaga "Electric". Lisaks kirjutas Amiran tänavusel võistlusel Desireele loo "On My Mind".

Janice ja Amiran on koos muusikat loonud 2016. aasta sügisest.