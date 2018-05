Pühapäevafotograaf jäädvustab Tallinna sootuks eriliste nurkade alt

"Sellised klassikalised paraadvaated, kus on raekoda ja need punased katused ja merevaated ja see kilukarbisiluett, need on sellised vaated, mida ma tunnen, et jätangi nendele, kes on professionaalid," selgitas Inglist.

"Mina ei ole fotograaf ja ma ei üritagi ennast näidata fotograafina, mina olen pühapäevapildistaja, ma ei ole isegi hobifotograaf," iseloomustas ta oma tööd. "Ma ei oskagi teha neid ilusaid pilte, tahangi teha natuke teistmoodi ja seda linna välja tuua."

Lasnamäel üles kasvanud naine on teinud kollaaže näiteks kortermajade rõdutrellidest, keldripoodidest jms.

Vaata videost huvitavaid fotosid ja kollaaže.