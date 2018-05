Aasta ema on Signe Falkenberg

21. aasta ema tiitli kandjaga tahab igaüks Oviiri kinnitusel mägesid liigutada. "Ta on üle 25 aasta töötanud sihikindlalt selle nimel, et tuua puudega inimene kodust välja ja innustada sportima," iseloomustas ta. "Teotahtest tal puudu ei tule!"

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel