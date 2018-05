President Kersti Kaljulaid emadest: meid saab aidata, kui tööandjad ei vaata viltu

"Iga laps teab - tema ema muidugi ongi parim, täitsa kindlasti. Muide, täiesti sõltumatult, meie, täiskasvanute hinnangutest," sõnas president oma kõnes. "Mõnikord ei lähe ema-olemine kõige lihtsamini, meil kõigil on ju ka raskeid hetki. Oleme iseenda peale pahased, et ei jaksa olla nii hea, kui meile tundub, et peaks. Ei jaksa olla nii kannatlik, kui tundub, et peaks. Ei jaksa olla nii järjekindel, kui tundub, et peaks. Ei jaksa jagada aega ja vahel asendame aja muude hüvedega. Aga mis sellest, me kõik oleme oma lastele parimad, kuigi nad ei ole meid ju valida saanud. Nad ei vahetaks meid siiski targemate, ilusamate, rahulikumate, rohkem kodus aega veetvate, mõistvamate vanemate vastu."

Kaljulaidi sõnul on lapsed väga targad ning suudavad võtta maailma ja suuri inimesi just nii nagu nad parajasti on.

"Ükski suhe ei lähe sellest katki, kui teismeline lihtsalt ukse kinni virutab. Kui uks jälle lahti läheb, siis tullakse selleks, et pealtnäha asuda külmkapi rüüstele," rääkis Kaljulaid. "Aga tegelikult tullakse selleks, et me naerataks. Võib-olla ka kallistaks, kuigi sellega peab teismeliste puhul ettevaatlik olema. Aga igatahes tulevad nad oma toast välja selleks, et meie näitaksime välja, et kõik on endiselt ikkagi hästi."

Emad on presidendi sõnul harjunud hakkama saama nii väikelapsega, teismelisega kui ka ühiskonna ootuste ja suhtumistega. Ühiskond saaks aga aidata emasid kulumast hoidumast. "Meid saab aidata lasteasutuste võrk, kuhu saame lapsed turvaliselt jätta ükskõik, millise töögraafikuga töötades. Meid saab aidata, kui kaaskodanikud ei vaata meid viltu sellepärast, et sellist lasteasutust kasutada tahaksime. Meid saab aidata, kui meie tööandjad rõõmustavad meiega kaasa, kui jääme lapseootele. meid saab aidata, kui tööandjad ei vaata viltu meile ega meie laste isadele, kui on vaja haige lapsega kodus olla. Meid saab aidata, kui lasta meil tööd teha paindlikult, kus vähegi võimalik. Me teeme seda tööd innuga ja öösitigi, kui me tajume, et meie püüdlusi olla ühteaegu ema ja osaleda tööelus tõesti ja siiralt iga päev hinnatakse. Kui meid nõndamoodi aidatakse ja toetatakse, siis me jaksame lihtsalt paremini," kõneles president ning lisas, et nii mõtleksid emad ehk ka sagedamini veel mõne pesamuna sünnile ja perekonna suurendamisele.