Anni ja Tomi Rahula keeruline tee lapseni võttis üle viie aasta ootamist

"See on meie Rubi saamise lugu. Sellest teekonnast, kuidas ta meieni jõudis," sõnas Tomi Rahula saates "Hommik Anuga". "See teekond on meie vahel olnud viis aastat, see on päris pikk protsess," selgitas ta ning lisas, et lugu sai tegelikult päris alguse juba kümme aastat tagasi.

2008. aastal elas Tomi üle mootorrattaõnnetuse, mis hakkas tema elu tulevikus oluliselt mõjutama. Pikka aega ei õnnestunud paaril kahte triipu rasedustestil näha ning see viis nad arsti juurde uuringutele, kus selgus, et õnnetuse tõttu pole Tomil enam võimalik loomulikul teel lapsi saada. "Ma olen viljakas, aga minust see viljakus ei tule lihtsalt välja. Selles oli see probleem," rääkis Tomi.

Anni kirjeldas järgnevat aega kui pidevat ootamise, lootmise ja soovimise protsessi. "Need hetked on väga-väga rasked. Sul peab olema mingisugune toetus, mingi tugi, mingisugune võimalus jagada," leidis ta.

Katsetamist oli viie aasta jooksul väga palju. Anni sõnul võiks tal olla praegu 15 last, kui kõik oleks kohe õnnestunud. Tomi vajas protseduuri teostamiseks operatsioone ning Annit ootasid ees hormoonsüstid. Pärast kolmandat katsetust Eestis, liikus abielupaar Hispaaniasse, kus ei läinud samuti õnneks. Edasi liiguti Riias asuvasse kliinikusse, mis neid lõpuks ka aitas.

Kokku võttis kõik paarilt üle 40 000 euro.