Võidulaulu kritiseerinud Salvador Sobral andis Eurovisioonikarika Iisraelile

Sobral teatas enne finaali, et Netta lugu "Toy" on kohutav ning tunnistas, et on rõõmus, et ei pea tänavu ühtegi eurolaulu kuulama. "Youtube arvas, et mulle võiks meeldida Iisraeli laul ja see oli kohutav lugu," selgitas Sobral Wiwibloggsile. Netta ise vastas Salvadorile Twitteris vaoshoitult, saates talle ja kõigile võistlejatele armastust.

12. mail selgitati välja Eurovisiooni võitja ja selleks sai Iisrael. Salvador Sobral andis võidukarika Nettale üle ning kinkis võitjale kaks põsemusi.

"Aitäh, et valisite erinevuse. Aitäh, et aktsepteerite meievahelisi erinevusi ja tähistate mitmekesisust," ütles Netta auhinda vastu võttes.