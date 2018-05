Elina Nechayeva kaheksandast kohast: olen väga õnnelik

Eesti delegatsiooni juht Mart Normet jäi samuti rahule, eriti kolmelt riigilt saadud maksimumpunktide tõttu. "Enesetunne viskab siia ja sinna, aga üldiselt on väga hea," sõnas ta ERR Menu erisaates vahetult pärast Iisraeli võidu väljakuulutamist.

"Lõpuks on see pikk maraton läbi," sõnas ka üks laulu autoritest, Mihkel Mattisen. "Arvan, et see koht on täiesti normaalne, inimesed ei pea seda häbenema. Ideaalne on see, et võidad, aga me oleme rõõmsad selle kaheksanda koha üle," lausus ta.

Elina Nechayeva ise jäi finaalkontserdil "La Forza" esitusega väga rahule. "Ülisuper, kaheksas koht, ma olen väga õnnelik selle üle," kommenteeris Elina. "Loomulikult oleks tore saada mõni parem koht, näiteks esimene, aga ooperilaulja jaoks oli see väga hea."

Enda sõnul andis Elina laval 200 protsenti ning jäi kõigega väga rahule.