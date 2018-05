Vaata otse: võitja pressikonverents Lissabonis

"Ma pole kunagi pidanud mingit sõnumit edastama, vaid olema lihtsalt mina ise," sõnas Netta pressikonverentsil. Laulja rääkis, et poleks kunagi uskunud, kui edukaks ta on muusikuna osutunud, kuna oli teistest niivõrd erinev ning kasutab sageli luuperit, mis polnud varem Iisraelis kuigi tavapärane.

"Kõik on tume hägusus," meenutas Netta võiduhetke. "Mu ümber oli kuus ärevil meest. Mõtlesin, et mis küll toimub," naeris ta, et ei saanud ise kohe võidust arugi.

