"Kõik on tume hägusus," meenutas Netta võiduhetke. "Mu ümber oli kuus ärevil meest. Mõtlesin, et mis küll toimub," naeris ta, et ei saanud ise kohe võidust arugi.

Lauljanna sõnul väärib tema meeskond tõelist tunnustust.

"Ma pole kunagi pidanud mingit sõnumit edastama, vaid olema lihtsalt mina ise," sõnas Netta pressikonverentsil. Laulja rääkis, et poleks kunagi uskunud, kui edukaks ta on muusikuna osutunud, kuna oli teistest niivõrd erinev ning kasutab sageli luuperit, mis polnud varem Iisraelis kuigi tavapärane.

"Võistlus iseendaga on kestnud pikka aega, jätkan seda surmani," selgitas Netta, et Eurovisiooni finaalitulemusi oli küll hirmutav oodata, kuid see pole võrreldav suurema eesmärgi ja võitlusega.

Möödunud aasta võitja Salvador Sobral kritiseeris hiljuti avalikult Iisraeli võistluslugu ning leidis, et tema võit pole midagi muutnud, kui nii kohutavad laulud Eurovisioonile pääsevad. Netta selles probleemi ei näe. "Tundsin, et ta austas mind, kui mulle klaasist mikrofoni ulatas. Saadan talle ainult armastust," teatas ta.