Juur ja Kivirähk: Mart Normet pole Elina jaoks lillegi liigutanud

"Mart Normet lõpetab täna oma karjääri ja samuti Elina Nechayeva kauaaegne koolidirektor Lauri Leesi läheb pensionile," rääkis Kivirähk. "Nende mõlema luigelauluks jääb Elina Nechayeva loodetavasti Eurovisiooni-võit. Kui ilus on minna Lauri Leesil pensionile, kui tema õpilane võidab Eurovisiooni," arvas ta.

"Ilus võrdlus, aga sisult ebatäpne, sest mittemingit sisulist kattuvust Mart Normeti ja Lauri Leesi vahel ei ole," torkas Juur vahele. "Mõlemad on aidanud ikkagi Elina Nechayevat elus edasi natuke," arvas Kivirähk.

"Mart Normet ei ole küll lillegi liigutanud Elina Nechayeva heaks," jäi Juur endale kindlaks. "Lauri Leesi on tõesti ehitanud kooli, taastanud kooli, viinud sisse õppekava ja teinud sellise suurepärase kooli, mille kasvandik Elina on. Mart Normet on lihtsalt korraldanud seda totakat laulukonkurssi, mille raames enamasti on saabunud sellised indie-muusikute kurvad laululood. Nüüd ootamatult vupsas sinna hulka ka üks ooperilaulja."

"Normet lihtsalt on ütleme see kärbes, kes sõidab härja sarve peal," lisas Juur.

Kivirähk leidis endiselt, et Normet on teinud tohutult tööd. "Vaata, need kaamerad filmivad kogu aeg valesti. Mart Normet peab neid piitsaga taga ajama, et nad õigesti filmiksid. Seal on laes üks kaamera, mis väga halvasti filmib kogu aeg. Mart Normetil on kogu aeg laup higine," leidis ta.

Juure sõnul on Normeti talent tekitada endale ise tööd. "Kui sul midagi teha ei ole, siis tõesti jälgi kaameraid."