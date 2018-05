Galerii: Eurovisiooni finaal Lissabonis

Eestit esindas finaali jõudnud Elina Nechayeva Mihkel Mattiseni ja ja Timo Vendti lauluga "La Forza".

Lavale astusid:

1. Ukraina - MELOVIN "Under The Ladder"

2. Hispaania - Amaia y Alfred "Tu Canción"

3. Sloveenia - Lea Sirk "Hvala, ne!"

4. Leedu - Ieva Zasimauskaitė "When We're Old"

5. Austria Cesár - Sampson "Nobody But You"

6. Eesti - Elina Nechayeva "La Forza"

7. Norra - Alexander Rybak "That's How You Write A Song"

8. Portugal - Cláudia Pascoal "O Jardim"

9. Suurbritannia - SuRie "Storm"

10. Serbia - Sanja Ilić & Balkanika "Nova Deca"

11. Saksamaa - Michael Schulte "You Let Me Walk Alone"

12. Albaania - Eugent Bushpepa "Mall"

13. Prantsusmaa - Madame Monsieur "Mercy"

14. Tšehhi - Mikolas Josef "Lie To Me"

15. Taani - Rasmussen "Higher Ground"

16. Austraalia - Jessica Mauboy "We Got Love"

17. Soome - Saara Aalto "Monsters"

18. Bulgaaria - EQUINOX "Bones"

19. Moldova - DoReDoS "My Lucky Day"

20. Rootsi - Benjamin Ingrosso "Dance You Off"

21. Ungari - AWS "Viszlát Nyár"

22. Iisrael - Netta "TOY"

23. Holland - Waylon "Outlaw In 'Em"

24. Iirimaa - Ryan O'Shaughnessy "Together"

25. Küpros - Eleni Foureira "Fuego"

26. Itaalia - Ermal Meta e Fabrizio Moro "Non Mi Avete Fatto Niente"