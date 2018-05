ERSO aupeadirigent Neeme Järvi tunneb muret, et tema elutöö jääb tegemata, kuna esinduslikust kontserdimajast, mille ehitamise eest on maestro terve elu võidelnud, ei räägita üheski riigi arengukavas.

Eesti eurolaulja Elina Nechayeva külastas märtsis Portugali, et seal tänavune lauluvõistluse portkaart salvestada. Tulemus on nüüd lõpuks ka vaatajate ees.

