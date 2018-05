Solistid on Lenna Kuurmaa, Ott Lepland, Jaan Pehk, Eeva Talsi, Liisi Koiksoni, Jalmar Vabarna ja teised. "Mitmed lood, mis esitusele tulevad, on spetsiaalselt selleks päevaks kirjutatud uued lastelaulud, aga kuulda saab ka juba tuntud hitte ning koorilaulu võtmes klassikat," lubas ETV elamussaadete juht Karmel Killandi.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel