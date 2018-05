Video: Elina viis lemmikkonkurentidele kingituseks Eesti disaini

Leedu, Norra ja Austria esindajad said kingituseks Eestis disainitud Öölooma unemaskid.

Leedu eurolaulja Ieva Zasimauskaitė oli kingituse üle väga rõõmus. Elina sõnul viis ta neiule unemaski, et too saaks enne finaalvõistlust ennast veel korralikult välja magada. Vastutasuks andis Ieva Elinale õnnemündi, et tal laval kõik hästi läheks. "Ma arvan, et sa oled kõige armsam tüdruk, keda ma kunagi kohanud olen," tunnistas Elina leedulannale.

Alexander Rybak võttis oma kingituse samuti rõõmsalt vastu. "Suur tänu sulle," sõnas ta Elinale ning kiitis, et meie lauljanna on erakordselt tore.

Kolmas unemask kuulus Austria lauljale Cesár Sampsonile.