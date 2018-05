Katariina Tamm: näitleja ameti sisse on loodud pidev kahtlemine endas

"Minu eesmärk või unistus on alati teha teatrit või filmi koos inimestega, kellega ma jagan mingeid väärtusi. Kellega koos ma jagan lugu, mida tahan rääkida ja armastust selle vastu, mida me teeme," selgitas Katariina oma põhimõtteid.

Praegu Inglismaal resideeruv näitlejanna on koos mõnede magistriõpingute kursusekaaslastega teinud oma trupi, kellega on välja tulnud ka esimene tükk "Lucid". Aprillis anti etendused ja juba on etendus ka mitmel festivalil.

Elu Londonis tähendab seda, et ennast näitlejana tõestada on suure konkurentsi tõttu keeruline. Tuleb pidevalt käia katsetel ja teha vahel suhteliselt jaburaid ülesandeid, kuid Katariina sõnul on ta jõudnud faasi, kus teeb lollused ära ja lahkub seejärel sirge seljaga. Ametivalikut ta siiani kahetsema pole pidanud. "Ma valisin selle ameti tegelikult juba pikka aega tagasi. Muidugi, nagu igal ametil, on seal ka hetki, kus mõtled, et milleks see kõik. Võib-olla lihtsalt see näitlejaamet üleüldiselt - talle on juba sisse loodud see, et oma olemuses sa pidevalt nagu kahtled endas. Su pidev küsimus on see, kas ma olen piisavalt andekas, kas ma olen piisavalt ilus, kas ma olen piisavalt huvitav."

Näitlejanna arvates ei tule kunagi tunnet, et nüüd ma midagi saavutanud, vaid sees on pidev rahutus. "See on raske amet, aga seal on nii palju rõõmu minu meelest. Tuleb lihtsalt sisemist rahu leida selle kõige keskel."

