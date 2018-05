Lõplikud punktid Autor: Kaader videost

Eestit esindas finaali jõudnud Elina Nechayeva Mihkel Mattiseni ja ja Timo Vendti lauluga "La Forza".

Eestile andsid 12 punkti Makedoonia, Moldova ja Portugali žüriid. Kümme punkti andsid Georgia ja Šveitsi žüriid.

Eesti žürii andis 12 punkti Austriale, kümme punkti Leedule. Eesti publik jagas punkte järgmiselt: 12 Leedule, kümme Soomele, kaheksa Taanile, seitse Itaaliale, kuus Austriale, viis Tšehhile, neli Küprosele, kolm Ungarile, kaks Norrale ja ühe Moldovale.

Võiduloost valmib eestikeelne versioon Birgit Sarrapi esituses juba esmaspäeval ETV saates "Ringvaade".

Lavale astusid:

1. Ukraina - MELOVIN "Under The Ladder"



2. Hispaania - Amaia y Alfred "Tu Canción"



3. Sloveenia - Lea Sirk "Hvala, ne!"



4. Leedu - Ieva Zasimauskaitė "When We're Old"



5. Austria Cesár - Sampson "Nobody But You"



6. Eesti - Elina Nechayeva "La Forza"



7. Norra - Alexander Rybak "That's How You Write A Song"



8. Portugal - Cláudia Pascoal "O Jardim"



9. Suurbritannia - SuRie "Storm"



10. Serbia - Sanja Ilić & Balkanika "Nova Deca"



11. Saksamaa - Michael Schulte "You Let Me Walk Alone"



12. Albaania - Eugent Bushpepa "Mall"



13. Prantsusmaa - Madame Monsieur "Mercy"



14. Tšehhi - Mikolas Josef "Lie To Me"



15. Taani - Rasmussen "Higher Ground"



16. Austraalia - Jessica Mauboy "We Got Love"



17. Soome - Saara Aalto "Monsters"



18. Bulgaaria - EQUINOX "Bones"



19. Moldova - DoReDoS "My Lucky Day"



20. Rootsi - Benjamin Ingrosso "Dance You Off"



21. Ungari - AWS "Viszlát Nyár"



22. Iisrael - Netta "TOY"



23. Holland - Waylon "Outlaw In 'Em"



24. Iirimaa - Ryan O'Shaughnessy "Together"



25. Küpros - Eleni Foureira "Fuego"



26. Itaalia - Ermal Meta e Fabrizio Moro "Non Mi Avete Fatto Niente"