OTSEBLOGI ja etteasted: täna selgub Eurovisiooni finaali võitja

Eestit esindab finaali jõudnud Elina Nechayeva Mihkel Mattiseni ja ja Timo Vendti lauluga "La Forza".

Lavale astuvad veel:

1. Ukraina - MELOVIN "Under The Ladder"



2. Hispaania - Amaia y Alfred "Tu Canción"



3. Sloveenia - Lea Sirk "Hvala, ne!"



4. Leedu - Ieva Zasimauskaitė "When We're Old"



5. Austria Cesár - Sampson "Nobody But You"



6. Eesti - Elina Nechayeva "La Forza"



7. Norra - Alexander Rybak "That's How You Write A Song"



8. Portugal - Cláudia Pascoal "O Jardim"



9. Suurbritannia - SuRie "Storm"

10. Serbia - Sanja Ilić & Balkanika "Nova Deca"



11. Saksamaa - Michael Schulte "You Let Me Walk Alone"



12. Albaania - Eugent Bushpepa "Mall"



13. Prantsusmaa - Madame Monsieur "Mercy"



14. Tšehhi - Mikolas Josef "Lie To Me"



15. Taani - Rasmussen "Higher Ground"



16. Austraalia - Jessica Mauboy "We Got Love"



17. Soome - Saara Aalto "Monsters"



18. Bulgaaria - EQUINOX "Bones"



19. Moldova - DoReDoS "My Lucky Day"



20. Rootsi - Benjamin Ingrosso "Dance You Off"



21. Ungari - AWS "Viszlát Nyár"



22. Iisrael - Netta "TOY"



23. Holland - Waylon "Outlaw In 'Em"



24. Iirimaa - Ryan O'Shaughnessy "Together"



25. Küpros - Eleni Foureira "Fuego"



26. Itaalia - Ermal Meta e Fabrizio Moro "Non Mi Avete Fatto Niente"

ETV otseülekanne algab kell 22.00 ning on jälgitav ka ERR.ee portaalis. Kell 21.40 ja 01.40 algavad portaalis eksklusiivsed otseülekanded Lissabonist Mart Normeti juhtimisel. Lisaks on veebis võimalik jälgida ETV ülekannet R2 kommentaaridega Mart Juurelt ja Andrus Kivirähkilt.