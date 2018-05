Marko Reikop proovis Portugali traditsioonilisi roogasid: "Püha taevas, miks seda nii palju on?"

"Need on väga erilised road, mida me siin proovime. Kõigepealt nende kuulsat soolatud kala. Teine toit, mis on veelgi imelikum, see on verepuder, ja kolmas, nende kuulus magustoit kaamelitatt."

Kui Reikopile toodi kala asemel esimesena lauda verepuder, oli Reikopil öelda esimesena ainult üht. "Püha taevas, miks seda nii palju on? Miks seda kahe kausi sees on. Ilmselt selle tegemine on niivõrd keeruline ja aeganõudev, et nad vähem üldse ei hakka seda tegema."

Portugali traditsiooniline roog verepuder või vereriis koosneb muu hulgas, nagu nimigi ütleb – verest. Autor: ERR/kuvatõmmis

Reikop teadis rääkida, et verepudru puhul on väga oluline leida tasakaal vere ja happelisuse ehk äädika vahel. "See on kanaveri. Kanaliha on siin ka sees, ja kõik emad, vanaemad ja abielunaised osavad seda teha." Tema sõnul müüakse poodides isegi sellise vereriisi stardikomplekte.

Esimene suutäis võetud, märkis Reikop siiski, et see roog valmistab talle pettumuse. "Sellel ei ole mitte mingisugust maitset. Ta on lihtsalt sellise kanapuljongi maitsega hästi vedel keedetud riis. Mina ei tunne küll siin seda tasakaalu äädika ja selle vere vahel ja selle umaamimaitse ja happelisuse vahel." Reikop nentis, et kui verepuder vahele jätta, ei juhtu midagi.