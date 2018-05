Eurovisiooni telepildi 200 miljoni televaatajani jõudmise eest vastutab Eesti mees

Lisaks Elina suurepärasele etteastele on Eestil Eurovisioonil põhjust uhkust tunda veel ühel põhjusel. Nimelt vastutab just Eestist pärit mees selle eest, et 200 miljoni televaatajani jõudvat telepilti tootev tehnika oleks ideaalses korras. Karmel Killandi pääses temaga juttu rääkima keset kibedat tööpäeva.

"See tähendab seda, et ma teen natuke paberi peal tööd ja siis tulen kohapeale ja vaatan, mida inimesed teevad ja siis nad hakkavad seda kõike tegema ja ma vaatan pealt. Peaaegu," kirjeldas Eurovisiooni otseülekande tehnikajuht Tarmo Krimm oma ametikohta.

Kokku töötab Tarmoga umbes 300 inimest, aga nende seas väga palju välismaalt korraldusgruppi inimesi tööle võetud. "See oli piiratud arv ja nad hoidsid seda meelega madalal ja ma saa aru ka, et üks võimalus seda kogemust siia Portugali maha jätta on see, et sa ei tee seda niimoodi, et kõik tulid välismaalt ja läksid kuhugi tagasi," selgitas ta. "See on ikkagi show Lissabonist ja Portugali inimestest ja seda sa saadki teha ainult kohalike inimeste abil."

Krimmi sõnul on seekordse Eurovisiooni teleülekande puhul suur ennekõike lampide arv. "Kui tehti see otsus, et sellel laval ei ole ühtegi videoekraani selja taga, siis tuli see täita millegagi see taust, ja taust on täidetud sedapuhku nüüd valgusallikatega. Ehk see sama, mida seal selja taga saab näha – sellised magic effects paneelid. Neid on muidu ka nähtud, et see ei ole nii, et seda kuskil mujal ei näe, aga lihtsalt kogused on suured."

Krimm tõi välja, et ta käis eelmisel suvel Foo Fightersi kontsertil, kus neil oli kasutusel neid aparaate tüki 30. "Siin on 350. Aga kokku on erinevaid valgusseadmeid väljas 2600. Kaamerad on ülekandejaama küljes tegelikult 19. Need on kõik need, mida õhtu jooksul näha saab." Osad neist on green room'is ja osad teevad tööd lava peal. "On ka selliseid, mis teevad tööd mõlemal pool – nii green room'is kui ka lava peal."

Tehniliste viperuste eest ei ole keegi kaitstud. Krimm meenutas 1. poolfinaalis juhtunut, kus probleem tekkis just Eesti loo ajal. "Kui Eesti laul hakkas pihta, siis seda kõige olulisemat kaamerat laulu alguses ei olnud, ja siis temaga tegeleti ja ma arvan, et see on hea märk, et ta saadi selleks kõige olulisemaks plaaniks, kus lõpus on see otseplaan kleidi kohalt, saadi 3 sekundit enne korda. Selles mõttes oli põnev, üldse ei olnud igav."