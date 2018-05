13. mail on emadepäev ning sel puhul keskendub "Ringvaade" sel nädalal rohkem emadele. Oma loo rääkis nelja lapse ema Eger Karuse, kes on ilmale toonud ka kolmikud.

Kuna hunt valiti hiljuti Eesti rahvusloomaks, siis on see lugu omamoodi hümn kaunitele olevustele ja müütidele, mis huntidega kaasas käivad.

