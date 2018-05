Viimane päev enne finaali kulub Eestil etteaste detailide lihvimisele

13. mail on emadepäev ning sel puhul keskendub "Ringvaade" sel nädalal rohkem emadele. Oma loo rääkis nelja lapse ema Eger Karuse, kes on ilmale toonud ka kolmikud.

Elina Nechayeva astub Lissabonis Eurovisiooni finaalis üles laupäeval, 12. mail kuuendana. ETV otseülekanne algab kell 22.00 ning on jälgitav ka ERR.ee portaalis. Kell 21.40 ja 01.40 algavad portaalis eksklusiivsed otseülekanded Lissabonist Mart Normeti juhtimisel. Lisaks on veebis võimalik jälgida ETV ülekannet R2 kommentaaridega Mart Juurelt ja Andrus Kivirähkilt.

Elina Nechayeva etteaste saab laupäevaks ilmselt väiksemad muudatused, kuid need on pigem kosmeetilised. Koos kohapeal olevate delegatsiooniliikmetega ja interneti vahenendusel ka Eestis olevate ekspertidega on teisipäevane poolfinaali salvestus sekundikaupa mitu korda läbi vaadatud. Ilmselt saavad väikest lihvi mõned aktsendid ja valguse intensiivsusküsimused. "Soovime väikeseid parandusi, mitte niivõrd muudatusi," kõlas meeskonna sõnum.

