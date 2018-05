Paide sai maailma suurima spreiprinditud teose, kuid rekord ei püsi kaua

140-ruutmeetrisel teosel on kitsarööpmeline raudtee, et talletada mällu tõik, et ka Paide on olnud raudteelinn. Lisaks on maja peale prinditud Paide tüdrukud, üks neist elabki Tööstuse 16 ja teine lähedal asuvas majas.

Kokku on selle robotiga prinditud pilte umbes 40.

Paidesse tehtud pilt on siiani rekordivääriline, sest on mõõtmetelt seni suurim. Juba laupäeval purustab SprayPrinter rekordi ise Narvas, kus prinditakse 230-ruutmeetrine Jaak Joala portree.

SprayPrinter on juhtmevaba printer, mis trükib pildid või kujundused nutitelefonist mistahes seinale. SprayPrinter prindib kuni 200 pikslit sekundis, üks värv korraga.