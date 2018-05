Elina saatis emale tervituse: ema professioon on kõige keerulisem maailmas

"Ilusat emadepäeva kõigile kaunitele laste emadele. Minu arvates ema professioon ei ole võrreldav mitte ühegi professiooniga. See on kõige keerulisem maailmas. Samas ma kujutan ette, et see toob ka palju õnne," tervitas Nechayeva ETV "Terevisiooni" vahendusel oma ema.

Mihkel Mattisen tervitas oma ema naljaka meenutusega lapsepõlvest. "Mul ema hakkas kahtlema, et mul on probleemid kõrvakuulmisega, mis minu praeguses töös oleks kahtlemata üsna mitte positiivne omadus," ütles Mattisen. Ema viis poja kõrvaarsti juurde ja pärast uuringuid ütles arst: "Ei no, selle poisil kuulmisega küll mingeid probleeme pole, kui siis sõnakuulmisega."

Oma tervitused Lissabonist saatis teele ka Karmel Killandi. Naine tõdes, et võtab reisile alati kaasa ema õpetussõnad, et mujal maailmas viibides ei tohi kunagi viriseda, sest saadud kogemustega on tore koju tagasi minna. "Teine väga oluline asi on see, et ma tean, et sina oled minu lastega, kes alati ütlevad, et nii tore on vanaema juures olla, sest seal saab kõiki neid asju teha, mida sina ei luba," saatis Killandi tervitused emale.

Kui teie ei saa oma ema juurde 13. mail, emadepäeval külla minna, siis pidage teda meeles teleri vahendusel. Laadige ETV lehele üles oma 20-sekundiline tervitusklipp, kus saate emale häid soove edastada.