"Meediatund" räägib ajakirjanduse võimalikkusest konfliktipiirkonnas

Maailm on rahutu ja konfliktikolletest on raske tõepärast infot saada. Millist teavet saame siin Eestis piirkondadest, kus on puhkenud sõda või revolutsioon? Kui tasakaalustatult saab kajastada konflikti siis, kui sinu enda riik on näiteks liitlasena asjaga seotud?

Saate lõpus vaadatakse Sputnik Eesti näitel, kuidas infosõda ja ajakirjanduseetika ristuda võivad.

Kuulajate arvamused on oodatud aadressil meediatund@err.ee või telefonil 611 4117. Saadet juhib ERR-i ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk.

"Meediatund" on Vikerraadio eetris 11. mail kell 14.05, järelkuulatav Vikerraadio kodulehel.