Weinsteini naise esimene intervjuu pärast skandaali: arvasin, et mul on õnnelik abielu

Chapman rääkis ajakirjale Vogue, et ei osanud oma meest naiste ahistamises ja seksuaalsetes rünnakutes kahtlustada. "Absoluutselt mitte," kinnitas ta väljaandele, vahendas BBC.

Chapman avas ennast intervjuus esmakordselt seitse kuud pärast Weinsteini skandaali puhkemist. Kümned naised süüdistavad Hollywoodi produtsenti ahistamises ja seksuaalrünnakutes.

"Ma olin nii naiivne. Ma tundsin ennast alandatuna ja murtuna," rääkis Chapman ahistamissüüdistuste avalikuks tulemisest.

Weinstein ja Chapman abiellusid 2007. aastal ning vaid paar päeva pärast süüdistuste avalikustamist teatas naine, et jätab mehe maha. Vogue'i andmetel on Chapman ja Weinstein veel abielus, kuid lahutavad peagi.

Produtsent ise on kõik süüdistused tagasi lükanud, väites, et pole kedagi seksuaalsuhetesse sundinud.

Chapman tunnistas, et ei käinud kuid pärast skandaali puhkemist kodust väljas. "Ma tundsin, et kes olen mina, et mööda tänavaid ringi käia, kui maailm tegeleb samal ajal selliste teemadega. See kõik on siiani väga värske. Hiljuti kõndisin ma treppidest üles ja seisatasin. Ma tundsin nagu kogu õhk oleks mu kopsudest välja löödud," kirjeldas Chapman oma emotsionaalseid raskusi.

"Ma olen tundnud raevu, segadust ja usu kaotust. Ja mul on olnud hetki, kus ma lihtsalt oma laste pärast nutan. Millist elu nemad peavad elama hakkama," küsis Chapman, kellel on mehega kaks last, seitsme- ja viieaastane.

Chapman puhkes intervjuu ajal mitu korda nutma. "Mida inimesed neile ütlevad? Nad armastavad oma isa, lihtsalt armastavad. Ma ei tea, kuidas nad seda taluma peavad," lausus naine.

Chapmani sõnul kaotas ta skandaali esimestel päevadel ligi viis kilogrammi, sest ei suutnud toitu sees hoida. "Minu pea käis ringi. See oli väga raske, sest esimene artikkel ilmus pikka aega enne seda, kui ma temaga ise kohtusin. Minu jaoks oli hetk, kui ma ei suutnud võtta vastu informeeritud otsust," selgitas ta.

Naise sõnul mõistis ta, kui ahistamislugusid tuli veel, et see polnud Weinsteini jaoks erakorraline juhtum. "Ma teadsin, et pean kõrvale astuma ja lapsed sellest eemale saama," selgitas ta.

Chapman tunnistas, et Weinstein oli imeline abikaasa. "Ma arvasin, et mul on väga õnnelik abielu. Ma armastasin oma elu. Ta oli sõber, usaldusisik ja toetaja. Jah, tal on suur iseloom, aga ma ei tea. Ma soovin, et mul oleks vastused, aga mul ei ole," lausus naine.