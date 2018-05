Teises poolfinaalis võistlesid:

1. Norra - Alexander Rybak "That's How You Write A Song"

2. Rumeenia - The Humans "Goodbye"

3. Serbia - Sanja Ilić & Balkanika "Nova Deca"

4. San Marino - Jessika featuring Jenifer Brening "Who We Are"

5. Taani - Rasmussen "Higher Ground"

6. Venemaa - Julia Samoylova "I Won't Break"

7. Moldova - DoReDoS "My Lucky Day"

8. Holland - Waylon "Outlaw In 'Em"

9. Austraalia - Jessica Mauboy "We Got Love"

10. Gruusia - Ethno-Jazz Band Iriao "For You"

11. Poola - Gromee feat. Lukas Meijer "Light Me Up"

12. Malta - Christabelle "Taboo"

13. Ungari - AWS "Viszlát Nyár"

14. Läti - Laura Rizzotto "Funny Girl"

15. Rootsi - Benjamin Ingrosso "Dance You Off"

16. Montenegro - Vanja Radovanović "Inje"

17. Sloveenia - Lea Sirk "Hvala, ne!"

18. Ukraina - MELOVIN "Under The Ladder"

Eurovisiooni finaal toimub 12. mail, kus astuvad lavale 26 võistuslugu, nende seas ka Elina Nechayeva looga "La Forza".