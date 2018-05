Marko Reikopi tuur Lissabonis: trammid, kreemikoogid ja tänavakunst

"Lissabon on koht, kus eestlased väga tihti ei käi, kuna see on lihtsalt nii kaugel, sinna Eestist otselende ei lähe ning sinna on raske sattuda," ütles Marko Reikop "Ringvaates" ja lisas, et kuigi Lissabon võib tunduda hoomamatult suure linnana, siis tegelikult nii ei ole. "Seal elab umbes pool miljonit elanikku, see on umbes sama suur kui Tallinn, kuigi kui eeslinnad ka juurde liita, siis elab seal kokku 2,5 miljonit inimest."

Reikop tõi välja, et Lissabon on äärmiselt päikseline linn, kus läheb isegi augustis veel nii soojaks, et linn voolab inimestest täiesti tühjaks ja temperatuur tõuseb 30-40 kraadini. "Paljud ärid panevad oma ärid augustiks kinni, sest temperatuur on nii kõrge ning kõik inimesed sõidavad mere äärde."

Üheks oluliseks Lissaboni sümboliks on tramm number 28 ehk tramm nimega Iha. "Need on päris 1930. aastatest ja saanud Lissaboni suureks sümboliks, kuigi ehitatud on need tegelikult Ameerika Ühendriikides," selgitas ta ja nentis, et mõnedel tänavatel libisevad trammid majadest nii lähedalt mööda, et puudutavad peaaegu seinu. "Turistid muidugi ootavad, et siia trammi peale saada."

Muidugi ei möödunud Marko Reikopi tuur ilma kohalikku toitu proovimata - katsealuseks oli Lissaboni kuulus kreemikook. "See koosneb munast ja ühest väga salajasest koostisainest, mida teab vaid kolm inimest Portugalis," mainis ta, tõdedes, et kook oli ka üllatavalt odav, makstes vaid 1 euro.

"Veel üks väga eriline asi on Lissabonis ning see on graffitikunst, Lissaboni linnavõimud on teinud kusjuures kõik endast oleneva, et need ilmuksid siia seintele," sõnas Reikop ja selgitas, et maailmakuulsad graffitikunstnikud käivad oma töid sinna seintele tegemas.