Kolmikute ema Eger Karuse: esimene eluaasta ei olegi kõige hullem

13. mail on emadepäev ning sel puhul keskendub "Ringvaade" sel nädalal rohkem emadele. Oma loo rääkis nelja lapse ema Eger Karuse, kes on ilmale toonud ka kolmikud.

Eger Karuse tõdes "Ringvaates", et kolmikute saamise hetkel oli ta 24-aastane tudeng. "Mõtlesin, et saan lapse, aga suuri muutusi see kaasa ei too, kui mul on kuhugi vaja minna, siis võtan ta kaasa," ütles ta ja kinnitas, et lapsesaamishirmu ei ole tal kunagi olnud. "Selle teadmisega elasin ma 12 nädalani, kui läksin esimest korda ultrahelisse ja sain teada, et asjad ei lähegi ilmselt päris nii lihtsasti."

"Ma pidin autojuhiload jälle ära tegema, sest ei olnud võimalik võtta kolme turvahälli kätte ja minna taksosse," selgitas Karuse ja lisas, et tema kolmikud sündisid 32 nädalal. "Ükski märk ei näidanud, et see võiks juhtuda, see tuli täiesti ootamatult, mul oli eelmine päev just viimane tööpäev."

Karuse sõnul oli kolmikutega tegelemine pidev protsess hommikust õhtuni, kus ei olnud mingit pausi. "See kestis päris pikalt, vahepeal pidi endale ka süüa tegema," nentis ta ja kinnitas, et esimene eluaasta ei olegi kõige hullem, kuna siis on lapsed veel üsna rahulikud. "Pärast seda on karjumisefoon üsna ühtlane, vaikust ei ole."

Kaks ja pool aastat tagasi sai ta veel neljanda lapse, kelle puhul Eger Karuse enda sõnul ei kartnud mitmikuid. "Ma olen lõpetanud Reaalkooli ja see tõenäosus on ikkagi minu poolt, kui ühe korra on juba kolm tulnud, siis seda enam ilmselt ei juhtu."