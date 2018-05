Reporter Heleri All sõnas enne Tere tootmishoonesse sisenemist, et seal on väga karmid hügieeninõuded. "Me pidime kaamera ja heli koti sisse pakkima ja nüüd peame ma ka iseend sisse pakkima," selgitas ta. Ühtlasi pidid nad põhjalikult desinfitseerima enda käed.

Kõigepealt läksid nad laborisse, kus tehakse teste toorpiimaga. Tere piimatööstuse turundusjuht Katrin Tamm ütles, et kõige olulisem on võtta piimast kohe antibiootikumide test. "Kui see test peaks olema positiivne, siis seda piima majja ei lasta, aga sellist asja ei ole enam ammu juhtunud."

Kui testid on korras, lastakse piim majja ning see jõuab pastööri. "Pastöör on toiduohutuse seisukohalt kõige olulisem koht piimatööstuses, kuna 72 kraadi on selline temperatuur, mis eemaldab piimast kõik kahjulikud bakterid," mainis Tamm ja lisas, et tegelikult on täpne pastöörimistemperatuur iga tootja saladus, kuna sellest sõltub piima olemus.

Seejärel liigub piim suurtesse mahutitesse, pärast mida ootab ees pakkimine. "Meie piim pakitakse tetrapakki ja tetrapakiliinid on põhimõtteliselt nagu väikesed tehased, ta saab rulli pakendit, vormib selle õige kujuga, paneb sellele külge korgi ja laseb sisse piima," selgitas Tere turundusjuht ja tõi välja, et ka seal ei puutu piim kordagi õhuga kokku, et kõik oleks ikkagi hügieeniline. "Edasi läheb pakkelindile."

Enne lõplikku pakkimist tuleb teha siiski veel viimased testid. Laborant Annely Haavisto selgitas, et piimale tehakse pärast pakkijõudmist veel rasva- ja tooraineproovid ja vaadatakse tooraine. Ühtlasi ütles Haavisto, et enne poodi jõudmist seisab piim ühe päeva nende laos ning järgmisel hommikul maitsevad nad piima. "Siis võib see poodi minna."