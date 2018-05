Tänavu lähevad Klassikaraadioga koolidesse külla ETV populaarsel konkursil "Klassikatähed" osalenud muusikud: Kristin Müürsepp (flööt), Johannes Põlda (viiul), Tanel-Eiko Novikov (marimba), Linda-Anette Verte (viiul), Kaspar-Oskar Kramp (tromboon) ja Arko Narits (klaver).

14. mail alustavad esinemisreisi kontserdiga Albu Põhikoolis Kristin Müürsepp, Johannes Põlda ja Tanel-Eiko Novikov (marimba). Kontserti juhib Klassikaraadio toimetaja Lisete Velt. Muusikud on esitamiseks valinud teosed, mis kõnetaksid nii noori kuulajaid kui ka kogenud kontserdikülastajaid.

* George Gershwin - „Summertime” ooperist „Progy ja Bess” (flööt, viiul, marimba)

* Ian Clarke - „Thea Great Train Race” (flööt)

* Johann Sebastian Bach – prelüüd tšellosüidist nr 1 (marimba)

* Niccolo Paganini – Veneetsia karneval op. 10 (viiul, marimba)

* Olav Ehala - „Hällilaul” (flööt, marimba)

* John Williams – popurrii tuntud filmimuusika teemadel (flööt, viiul, marimba)

Järvamaa-reisi kontserdipaigad:

14. mai kell 10 Albu Põhikool

14. mai kell 13 Türi Ühisgümnaasium

15. mai kell 9 Vodja Kool

15. mai kell 13.20 Koeru Keskkool (Aruküla mõis)

16. mai kell 14 Paide Muusikakool (Klassikaraadio salvestus)

Kontserdireisil Pärnumaale esinevad Linda-Anette Verte, Kaspar-Oskar Kramp ja Arko Narits. Kontserdi toimetaja on Johanna Mängel.

Kontserdi kava:

* Johann Strauss sen. – "Radetzky marss"

* Rasmus Puur - „Kevade” tsüklist „Aastaajad”

* Frédéric Chopin – Etüüd op. 25 nr 11 „Talvetuul”

* Pjotr Tšaikovski - „Suhkruhaldja tants” balletist „Pähklipureja”

* Ester Mägi - „Hoogsalt” tsüklist „Kuus eesti rahvaviisi”

* Johannes Brahms – Ungari tants nr. 5

* Claude Debussy - „Kuuvalgus”

* Vittorio Monti – "Czardas"

Kontserdid Pärnumaal ja Kihnus:

22. mai kell 10 Sindi Gümnaasium

22. mai kell 13 Häädemeeste Keskkool

23. mai kell 9.50 ja 10.45 Audru Kool (Klassikaraadio salvestus)

23. mai kell 16 Kihnu Kool

24. mai kell 12.45 Jõõpre Kool

Kontserdid on tasuta, oodatud on kõik muusikahuvilised. Klassikaraadio algatas koolikontsertide sarja “Klassikaraadio tuleb külla” 2012. aastal. Ettevõtmist on saatnud kooliõpilaste ja õpetajate soe tähelepanu - seni on Eestimaa koolides antud juba 62 kontserti. Kontserdisari “Klassikaraadio tuleb külla” on pälvinud ERR aastapreemia. Kontserdisarja toetab Eesti Kultuurkapital.