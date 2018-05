Varastati "Raudmehe" filmi kostüüm

Kostüüm läks kaduma Los Angelese filmirekvisiitide laohoonest ning kohaliku politsei esindaja Christopher No teatel esitati avaldus eseme kadumisest teisipäeval, vahendas Independent.

Sama kostüümi kandis üks maailma enimteenivamaid näitlejaid Robert Downey Jr 2008. aasta "Raudmehe" filmis. Tegemist oli esimese filmiga, kus Downey raudmeheks ehk Tony Starkiks kehastus.

Laoruumi omanike sõnul märkasid nad kostüümi kadumist teisipäeval ja teatasid politseile, et ese on ilmselt varastatud.

"Raudmees" jõudis esmakordselt kinno 2008. aastal ning sellel on kaks järjefilmi (2010, 2013). Kuigi pärast kolmanda filmi ilmumist kinnitas Downey, et filmi neljas osa jääb tulemata, teatas ta 2016. aastal, et on uueks järjefilmiks valmis. "Ma tunnen, et ma olen valmis tegema ühe veel," tõdes ta. Seni pole "Raudmehe" neljandat osa veel avalikult välja kuulutatud.