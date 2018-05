Anu Välba andis viis soovitust Eurovisiooni teiseks poolfinaaliks

Välba tõi ETV saates "Terevisioon" välja Norra esindaja Alexander Rybaki, kes on juba korra Eurovisiooni võitnud, kuid osaleb sel korral värske palaga "That's How You Write A Song".

Paljud ei tea, et Rybak on üritanud pärast 2009. aasta võitu kolm korda veel Eurovisioonile pääseda. Rybaki sõnul on Eurovisioon kõige õnnelikum koht, mida ta teab ja tunneb sellest kohutavat puudust. Rybaki teise poolfinaali avalaul on 63-aastase Eurovisiooni järjekorras 1500. laul, mis kõlab.

Välba tõi esile Taani esinejat Rasmusseni, kes laulab pala "Higher Ground". Mehele kirjutati lugu välimuse tõttu, sest Rasmussen näeb välja nagu viiking. "Tema kaaslased on kõik valitud välimuse järgi, kõigepealt, et oleks välimus ja siis, et viisi ka natukene peaks," naeris Välba. Taanit ennustatakse 18. kohale.

Rootsi Benjamin Ingrosso laulu "Dance You Off" peab Välba toredaks poplooks. Benjamin Ingrosso pääses Eurovisioonile teisel katsel. Pärast eelmise aasta katset sattus noor muusik depressiooni, tema tüdruk jättis ta maha ning sellest sündis tänavune võistluspala. Pärast loo valmimist tuli tüdruk Ingrosso juurde tagasi.

Välba valis välja ka Ungari, kus ansambel AWS esitab metali ja roki segu "Viszlát Nyári". 12 aastat tegutsenud bänd kirjutas võistlusloo pärast solisti isa surma möödunud suvel. "Selles poolfinaalis on kolm laulu, mis on surmast innustust saanud," lisas Välba.

Viimasena rääkis Välba Austraalia artistist Jessica Mauboyst, kelle esituses kõlab laul "We Got Love". Jessica laulab Austraalia põlisrahvusest, sest kannab ka ise aborigeeniverd.

Edasi ennustatakse kõiki viit artisti, kelle Välba välja tõi.