Arnold Rüütli intervjuu aastast 2003: ka ulakad poisid võivad presidendiks saada

Saates küsib Malvina, kas presidenditöö on võimatult raske. "Vast nõnda ei ole päris õige öelda, et ta võimatult raske on, aga tööd tuleb muidugi teha, sellepärast, et nii palju on ju muresid ja probleeme Eestimaal ja loomulikult president peab koos kõigi teiega muret tundma ning muidugi püüame koos asju lahendada ja paremaks teha elu," vastas talle Rüütel.

Lisaks uuriti, kas ulakas poiss nagu Buratino võib kunagi presidendiks saada. Rüütli sõnul on presidendiks saamise puhul hädavajalik õppimine. "Kui peale kõigi vigurite tegemise ka hästi õppida, tööd teha ja seda kõike ausalt teha, siis on täiesti võimalik, et see poiss võib presidendiks saada," julgustas ta.

"Buratino tegutseb jälle: Eesti Vabariigi aastapäev" on eetris täna kell 16.30 ETV2-s. Täna kell 20.00 toob ETV eetrisse aga värske intervjuu Arnold Rüütliga saates "Palju õnne, Arnold Rüütel!".