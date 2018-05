Andres Kõpper Leedu üllatajast Eurovisioonil: kunstlik hääl võttis esitusest siiruse

Andres Kõpper ehk NOËP kommenteeris Leedu eurolaulja Ieva Zasimauskaitė võistluspala "When We’re Old", mis oli esimese poolfinaali üks suurimaid üllatajaid.

Emotsionaalne pala võlus televaatajaid ning pääses edasi finaalvõistlusele. Loo edu aga oli aga nii meeletu, et pikalt 20. ja isegi 30. kohale ennustatud pala tõusis Elina Nechayeva "La Forzast ette ning püsib ametlikus ennustustabelis viiendal positsioonil.

Kõpper rääkis Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan", et lugu oli ilus, aga kõlas pingutatult. "Ilus lugu on ju küll. Ma nägin seda esitust poole pealt ja kohe võttis tähelepanu küll endale," tõdes Kõpper.

Muusiku sõnul on intensiivne muusika tema jaoks väsitav ning Leedu laulja köitis seetõttu Eurovisioonil oma erinevusega ka tähelepanu. "Eurovisioonil ballaadid kipuvad ära kaduma muu müra taha ja minu arust see algus oligi nii intensiivne, kõik esitused ja asjad tahtsid endale nii palavalt tähelepanu püüda, et see väsitas mind ära," tõdes Kõpper.

Loo "When We’re Old" salvestus meeldis Kõpperile aga rohkem kui esitus. "Ainuke konflikt, mis mulle natuke tekkis, oli see, et just sellel live-esitusel oli hääl äge, aga hääle vaheldus ja tämber mulle tundus, et oli natuke tehtud. Tema tämbri otsimine oli taotuslik või kunstlik ja see häiris mind ja võttis esitusest ja sõnumist siiruse minu jaoks ära," põhjendas ta.

Ieva Zasimauskaitė võlus teisipäeval Eurovisiooni publikut südamliku ballaadiga, mis võttis lauljataril endalgi pisarad silma. Loo lõpus, just siis, kui lauljatar läks ingliskeelsetelt sõnadelt üle leedukeelsetele, ilmus lavale tema abikaasa. See on esimene kord pärast 2001. aastat, mil leedu keel võistlusel kõlab.

Leedu pole kunagi Eurovisiooni võitnud. Seni parim koht on olnud kuues, mille saavutas 2013. aastal koosseis LT United looga "We Are The Winners".