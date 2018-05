The Guardian: Elina näeb välja nagu pulmakülaline, kes üritab pruuti üle trumbata

Väljaanne The Guardian reastas üheksa laulu tänavuselt Eurovisioonilt, millel soovitab silma peal hoida. Ära on mainitud ka Eesti esindaja Elina Nechayeva.

"Kui sulle meeldib popooper, armastad sa Eesti esindajat Elina Nechayevat, kes laulab klaasepurustavaid ooperiaariaid," seisis väljaandes.

"Kui sulle ei meeldi popooper, võid nautida fakti, et ta kannab üüratut kleiti, millele projitseeritakse animatsioone. Tegemist on selle aasta parima seadeldisega, mis läks maksma 65 000 eurot. Väljaande Politico andmetel keeldus Eesti valitsus seda raha maksmast. Kuigi, kleit näeb natuke välja nagu pulmakülaline üritaks pruuti üle trumbata," kirjeldas The Guardian Eesti etteastet.

The Guardian nimetas selle aasta parimate etteastete hulka ka Ungari esindaja AWS-i, kes esitab pala Viszlát Nyár:

Prantsusmaa ansambli Madame Monsieur loo "Mercy":

Küprose esindaja Eleni Foureira palaga "Fuego":

Soome esindaja Saara Aalto looga "Monsters":

Iisraeli Netta pala "Toy":

Tšehhi esindaja Mikolas Josef palaga "Lie To Me":

Norra esindaja Alexander Rybak looga "That's How You Write A Song":

ja Iirimaa esindaja Ryan O"Shaughnessy loo "Together":