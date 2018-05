"Ringvaade" jälgis Elina Nechayeva päeva enne Eurovisiooni poolfinaali

"Tänane päev on juba alanud hommikuvõimelmisest ja -söögist ning tavaliselt järgmiseks päeva osaks ongi meik, siis ma lähen proovi laulma ja edasi läheb kõik suure tempoga hilisõhtuni välja," ütles Elina Nechayeva "Ringvaates" ja lisas, et sellise koormuse juures ta ise endale meiki teha ei jõuaks. "See oleks täiesti mõeldamatu, et ma ise mitu tundi järjest teeksin endale midagi näkku ja poleks isegi kindel, kas üldse tuleb midagi välja."

Elina Nechayeva lauluproovid ei toimunud mitte kusagil suures saalis, vaid hotellis. "Tore on aga see, et mõned päevad on tulnud isegi hoovis või ukse tagant aplausi, inimesed kõik on kursis, millega me tegelema, aga on tulnud ka kaebusi, et me vaiksemalt võtaksime," selgitas ta ja mainis, et ta ei ole eriti hommikuinimene. "Hommikune laulmine nõuab rohkem kontsentratsiooni, aga õhtuks olen valmis minema võitlustulle."

Lauluõpetaja Elina Zahharova kinnitas, et üheks tema nipiks on kindlasti see, et Elinal oleks alati hea tuju. "Põhiliselt hakkame tasapisi lihast soojendama ja nii see läheb, siis hakkab hääl kõlama ja ühel hetkel on kuulda, et nüüd ta lendab."

Elina elukaaslane David Pärnamets kinnitas enne poolfinaali, et ta on ootusärevuses, kuid usub, et Elina Nechayeva annab endast 120 protsenti. "Ma olen kindel, et Elina on täna parim."

Pärast poolfinaali esitust kinnitas Elina Nechayeva, et see on fantastiline tunne, kui terve saal rahvast möirgab. "Ma pidin väga end tagasi hoidma, et pisarad ei lendaks," lisas ta ja mainis, et üheski proovis ei olnud sellist tunnet, see on midagi täiesti teistsugust.