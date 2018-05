Grete Lõbu muutus grimmi abil kiilakaks

Grimeerija Arlin Saan kinnitas "Ringvaates", et vahend, mille abil Grete Lõbu juuksed ära kaotati, võimaldab umbes poole tunni pärast taastada algse olukorra.

Režissöör Oskar Lehemaa selgitas, et kuigi "Karva" õudus saab alguse sisemisest ängist, siis see kasvab kiiresti välimiseks ängiks. "Peategelane paneb pähe endale salapärast juuksekasvuseerumit, mis läheb kiiresti hapuks, tal hakkavad uued karvad kasvama ja see läheb üsna võikaks."

"See on filmikunstiime, meie peategelast mängib Sten Karpov, kelle me peame pärast enda teatrile tagasi andma, seega on tegemist kunstniku- ja grimmimeeskonna suur töö," ütles Lehemaa ja lisas, et õudusfilm on vajalik, sest läbi selle saavad vaatajad kinosaali turvalilses keskkonnas oma hirme välja elada.

Film "Karv" on hetkel küll valmimas, kuid tegijad koguvad ühisrahastusplatvormi Indiegogo vahendusel juurde 13 000 dollarit, millest 4000 dollarit on juba kogutud. "Meil on vaja inimeste abi, et see film tuleks täpselt nii äge, nagu see minu peas on," kinnitas režissöör.