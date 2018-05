Lauri Leesi: minule ei tulnud ka prantsuse keel kergesti

Lauri Leesi sõnas "Ringvaates", et ka temale ei tulnud prantsuse keel kergesti. "Ma ei ole geniaaline inimene, ikka on vaja õppida," mainis ta ja lisas, et need vanemad, kes panevad lapsed Tallinna Prantsuse lütseumi, käivad ise seal õhtuti õppimas prantsuse keelt.

"Peale on kasvanud uus põlvkond ja inimesed õpivad täiesti vabalt," sõnas Leesi ja kinnitas, et tema pensionileminekuga prantsuse keele õpetamine Eestis ära ei kao. "Sada aastat tagasi rääkis kogu vene kõrgaadel prantsuse keelt niiviisi nagu praegu räägitakse inglise keelt, küsimus ei ole selles, et prantsuse keel oleks raske, lihtsalt situatsioon on teine."

"Igas lennus on olnud viis-kuus last, kes on tulnud meie ühiskonda ja nii sulandunud, et keegi ei saa aru, et ta polegi eestlane," selgitas Leesi ja kiitis väga Elina Nechayevat ja Andrei Novikovi, kes mõlemad on samuti Tallinna Prantsuse lütseumi lõpetanud.

Pensionile jäämisele vaatamata on Lauri Leesile tehtud juba kolm tööpakkumist. "Kõik on väga head, aga ma ei hakka neid välja tooma," nentis ta ja ütles, et ta loodab väga, et Tallinna Prantsuse lütseumi direktoriks saab nende kooli vilistlane, kes tagaks talle ühe tunni päevas. "See oleks viis tundi nädalas, mis tagaks mulle miinimumpalga, sellest mulle pensionilisaks piisab."

"Eile olid õpetajad väga nukrad, mõni isegi valas pisara, aga see oli mulle arusaamatu, sest me rääkisime kõik, et peagi tuleb ära minna ja see aeg on lähedal," sõnas ta ja kinnitas, et ta ei mõista, miks tema lahkumist nii suureks sündmuseks peetakse.