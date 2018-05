Ansambel Radar annab koos Koit Toomega Jaak Joala hittide kontserdi

Kontsertõhtu on retrospektiivne tagasivaade laulja hiilgeajale ning toob üheks õhtuks lavalaudadele taas kokku ansambli Radar koosseisus Sergei Pedersen, Aare Põder, Raul Vaigla ning külalised Mikk Simson ja Jorma Puusaag.

"Suvine kontsertõhtu saab olema kui ajamasinas tagasiminek, kõlab Jaak Joala looming tema hiilgeajast 80ndatel ning otseloomulikult kuuleb laval vana, head Radarit," ütles Radari bassist Raul Vaigla eesoleva kontserdi kohta. "Tulime Radariga taas kokku 2012. aastal minu 50. juubeli kontserdiks, enne seda mängisime Paap Kõlari, Sergei Pederseni, Aare Põderi ja Nevil Blumgergiga 1984. aastal,“ meenutab Vaigla paarikümne aasta taguseid aegu.

Raul Vaigla sõnas, et Nevilit kahjuks enam meie hulgas ei ole ja Paap enam pilli ei mängi, seega astub ansambel Radar 7. juunil üles koosseisus Sergei Pedersen ja Aare Põder klahvpillidel, Raul Vaigla basskitarril ning külalismuusikud Mikk Simson löökpillidel ja Jorma Puusaag kitarril.

Jaak Joala kunagine õpilane Koit Toome, kes on ka varasemalt tema loomingut esitanud, tõdes, et kontsert saab olema ehe ja autentne. "Olen Jaagu laule palju laulnud, aga oma seadetes, väikestes koosseisudes ja väikestel kontsertidel, seekord on suur bänd ja need lood kõlavad autentselt, just nagu 80ndatel."

Kontsertõhtu "Jaak Joala kuldaeg" toimub 7. juunil algusega kell 19.00 Tallinnas, Pirita kloostri varemetes.