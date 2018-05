Grete Lõbu: ega ma oma ema vähem ei armasta, kui me pühapäeval täpselt kell 12 ei kohtu

"Mina ei ole käinud enne emadepäeval suurel avalikul kontserdil. Ma olen seda kontserdisaali kontserti alati vaadanud. Mul on silmad märja koha peal, kui ikka "Ema süda" tuleb, siis ei ole ikka midagi, ainult võtta taskurätik ligi ja nii on. Aga nüüd siis lähen ja vahendan seda," rääkis Lõbu ETV saates "Terevisioon".

Lõbu tõdes, et tema peres kindlaid emadepäeva traditsioone ei ole, aga oma ema ja vanaema peab ta vähemalt telefonikõnega kindlasti meeles. "Ma katsun nendesse asjadesse üldse suhtuda hästi rahulikult. Kui on, siis on, kui ei ole, siis ei ole. Vähemalt, kui see puudutab suunaga minu suunas. Ikka on tore, kui lapsed ütlevad sulle midagi ilusasti. Kingitustega ei oska üldse suhestuda väga palju. Muidugi, kui lapsed meisterdavad koolis või tahavad kodus teha midagi, see on kõik väga tore, aga kui ei taha, on ka okei," rääkis Lõbu oma emadepäeva traditsioonidest.

Saatejuht Katrin Viirpalu meenutas hetke emadepäevalt, kui tütar Iiris nõudis kell kümme õhtul pannkoogitorti. "Õhtul kell kümme on see väga tore," naeris Viirpalu.

Lõbu saab aru peredest, kes emadepäeval kokku tulevad. "Teades ennast ja teades oma ema, siis natukenegi kohustuslik olukord tekitab natukene pinget. Me saame ka vanemaks ja rahulikumaks, kui on siis on, kui ei ole, siis ei ole. Siis on meil mõni teine päev tore. Ega armastus ema vastu vähemaks ei lähe, kui me täpselt kell 12 pühapäeval ei kohtu," rääkis Lõbu.

Pidulik kontsert toimub Vabaduse väljakul 13. mail kell 12-14. ETV on eetris juba pool tundi varem. "Kontserdisaalis on alati see ebamugav hetk, emade jaoks on see närvesööv. Istud kõige külgmise tooli peal ja loodad, et peab vastu. Selles mõttes on kõik ühendatud suure Vabaduse väljaku platsi peale," oli Lõbu rõõmus.

Kontserdil astuvad koos armastatud Eesti artistidega üles Eesti meestelaulu seltsi üle-eestiline poistekoor Kalev, Rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintett, Tallinna ülikooli meeskoor, üle-eestiline noorte sümfooniaorkester ning Eesti Raadio laulustuudio koorid.

Kontserdil esineb kõnega Eesti Vabariigi president, Eesti naisliit annab üle aasta ema 2018 tiitli. Kontserdi korraldab Eesti meestelaulu selts.