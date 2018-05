BBC pole unustanud Koit Toome läbitungivat pilku

BBC Eurovisiooni kanal Twitteris otsis vana video taas üles, et väljendada oma pettumust Valgevene ja Belgia väljajäämiselt Eurovisiooni finaalist.

When Belarus and Belgium didn't qualify... #Eurovision pic.twitter.com/duxqG1otqU

Eelmisel aastal kasutas BBC Koit Toome pilku, et väljendada hämmeldust Eesti euroloo "Verona" finaali mittepääsemise üle.

Elina Nechayeva Eurovisioni etteaste jäi BBC kommentaatorile silma eelkõige kleidi poolest, sest kutsus üht suurejoonelisemat moeüritust Met galat üles Elina kleiti järele tegema. Met gala toimus New Yorgis esmaspäeva õhtul ning esindatud olid pöörased kleidid ja kostüümid.

Just try and recreate this #MetGala! THIS IS #EUROVISION #Estonia pic.twitter.com/ZDvsOIu8pJ