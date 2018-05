Taustalauljad Vilgats ja Oja kiitsid Elina kõrgeid noote: madalus ongi suur probleem

Elina Nechayevat kiitsid Oja ja Vilgats "Vikerhommikus" sõnaga super. "Väga hästi esitatud, väga tubli. Silmad olid nii vesised, võib-olla ta nuttis enne või oli pandud silmatilku. Ega see ei ole miinus, väga ilus oli kõik," kirjeldasid Oja ja Vilgats oma emotsioone.

Oja tõi välja, et Elina kõrged noodid olid väga puhtad. Vilgats lisas, et madalad noodid on paljudele lauljatele suur probleem ning see inimene on väga hinnatud, kes oskab nii ülevalt kui ka alt täiega laulda. "Elinal oli näha, mida meie tajusime, et kui poole laulu pealt hakkavad lõpurefräänid, sa näed, et kõik on nüüd seljataga, mure murtud, silmad läksid veel rohkem särama," ütles Oja.

Oja ja Vilgats on veendunud, et võimalused Eesti võiduks on täiesti olemas, sest Elina on võimekas, töökas ja ilus. "Tegelikult väga nutikalt on see lugu tehtud. Just muusika põhi, kui esimene refrään hakkab, siis tekib selline õhk sinna fonole alla, selline ruum ja võimas kosmosetunne. Head tööd on teinud Timo ja Mihkel," kiitsid lauljad loo autoreid Timo Vendti ja Mihkel Mattisenit.

Dagmari ja Kaire soovitutest pääses finaalvõistlusele edasi kuus. Lauljataride sõnul mõjutas nende otsust ka lavashow. "Visuaaliga võid ära rikkuda. Sa ei suuda seda lugu sealt tagant näha või kuulda, kui miski asi häirib," rääkisid lauljad ning tõid negatiivse näitena välja Valgevene, kus artisti käes olnud roos röövis kogu tähelepanu.

Dagmari ja Kaire sõprade edetabeli tippu jõudis Austria. "Ei saa salata, seal olid väga head backid. Mul tulid külmavärinad peale. See oli uhke, täitsa gospel. Eriti lõpupoole läks see käima," rääkisid lauljatarid ning Vilgats lisas, et sooviks ise osaleda selle loo taustalauljana.

Eriliselt jäi naistele silma Iirimaa. "Hirmus nummi. Meil oli kahetisi arvamusi lavashow osas, kus kaks noormeest kepslesid. Me hakkasime mõtlema, et milleks, lugu on ju ilus," rääkis Vilgats. Oja eelistab laulu kuulata ilma visuaalita. "See oli lihtne ja maitsekas, ei pandud üle," lisas Vilgats.

Lisaks meeldis Vilgatsile ja Ojale Leedu, kus laulja Ieva Zasimauskaitė abikaasa loo lõpus lavale ilmus. "Emotsionaalne ja ilus, naistele mõjub," kiitis Vilgats.

Suurfavoriidid Iisrael ja Küpros Ojale ja Vilgatsile suurt muljet ei jätnud. "See lugu kui selline ei kõnetanud. See oli selline Instagramitädi natukene. Panustatud välimusele, naba oli vist paljas seal. See on juba minu jaoks natukene turn-off," rääkis Vilgats Küprosest.

Iisraeli laulu nimetas Vilgats geiklubi muusikaks. "Selles kontekstis natukene labane. Eks sellist asja on seal ka vaja, muidu oleks igav, kui Eurovisioon oleks üks suur kunst järjest," ütles Vilgats.

Eurovisiooni finaalvõistlus toimub 12. mail Lissabonis.